去年第4季 私院錯誤處方藥物 聖保祿養和共3宗

衞生署昨日公布去年第4季私家醫院涉及的3宗重要風險事件，3宗均涉錯誤處方藥物，涉事的3名病人情況穩定。其中兩宗事件與聖保祿醫院有關，一名40歲男病人被注射錯誤劑量的鴉片類止痛藥物，及一名36歲男病人被派發錯誤劑量的口服化療藥物。另外一宗事件則涉及養和醫院，一名33歲、有過敏史的女病人錯誤獲發含撲熱息痛的口服藥物。

聖保祿醫院回覆本報查詢指，首宗個案的40歲男病人於去年12月2日接受射頻心導管消融術。手術期間，醫生指示為病人注射一毫克嗎啡以作止痛，惟護士錯誤為病人注射了5毫克。第二宗個案涉及一名36歲男性病人，則於去年12月30日接受化療。醫生指示派發1,650毫克的口服藥物「Xeloda」，護士卻錯誤地只派發650毫克藥物。

院方指兩名病人事後情況穩定，並於翌日出院。針對兩宗事件，該院已檢討涉事護士的工作表現，並加強溝通及相關培訓，又研究改善派藥系統，以防止類似事件再次發生。

醫委會5年處理8700申訴 另外，政府早年修訂《醫生註冊條例》，於醫務委員會加入部分業外人士，並於醫委會轄下增設初步偵訊委員會及研訊小組，以加快處理投訴時間。惟過去5年，醫委會每年接獲約500宗至逾3,000宗投訴不等，同期處理申訴8,700宗，當中約7,000宗被醫委會偵委會以屬於「瑣屑無聊」，又或者申訴人未能提供進一步資料而駁回，約1,500宗被偵委會認為毋須研訊小組進行研訊，只有221宗，即不足3%需要進行紀律研訊。由接獲投訴到完成處理，平均時間為27個月，98%個案於接到投訴後4年內完成紀律程序。

議員陳凱欣引述上屆政府提到，修訂《醫生註冊條例》後處理每宗個案以兩年為目標，惟過去幾年只有不足四成於兩年內獲處理，而且更有個案要花14年「等極都未等到個研訊」，醫衞官員就強調，現時的平均處理時間27個月，已接近兩年的目標。已完成的8,700宗個案中，處理時間為7年至8年內的有7宗，超過10年則有3宗，相信只是個別例子。