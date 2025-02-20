中暑工傷個案去年錄29宗 當局自詡修訂指引成效高

【本報訊】勞工處去年5月修訂《預防工作時中暑指引》及改善工作暑熱警告系統，但有工會反映有公司依舊沒安排休息時間或遮蔭地方予工人小休等，批評措施形同虛設。勞工及福利局局長孫玉菡昨表示，過去3年共有76宗工傷個案與中暑有關，去年佔29宗。而勞工處在去年夏季共就熱壓力風險控制措施巡查近2.4萬次，並發出1,031個警告予僱主等相關持責者，惟未發現嚴重違例個案而需檢控。

未發現嚴重違例需檢控 孫表示，去年與熱壓力有關的工傷個案共29宗；2023年則有31宗；2022年有16宗。個案上升可能與勞工處在2023年推出《預防工作時中暑指引》及聯同職業安全健康局廣泛宣傳有關。去年夏季，勞工處共發出1,031個警告，主要涉及未有按《指引》評估熱壓力風險、沒有保存評估紀錄，或未有採取足夠的預防措施以減低員工中暑的風險。

不過，該處方未發現應引用《職業安全及健康條例》的一般責任條款作出檢控的嚴重違例個案，相信大部分僱主均認同避免僱員在工作時中暑，並願意按《指引》的建議採取所需的防暑措施。孫又稱，因應持份者的意見，勞工處提前檢討並於去年5月修訂和加強《指引》的部分內容，同時改善工作暑熱警告系統，包括將工作暑熱警告與天文台的「極端酷熱」特別提示相連結，以及進一步調整工作暑熱警告取消機制的技術參數，使警告取消後在短時間內重發的情況在去年大幅減少。