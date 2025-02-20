民主黨傳解散 羅建熙不置可否

【本報訊】多名骨幹成員因違反《港區國安法》罪成判囚的民主黨，近日傳出醞釀解散的消息。該黨昨舉行記者會提出有關預算案的建議，主席羅建熙被問及是否解散時沒有正面回應，僅指中委會不時就該黨的前路和去向作出討論，現階段沒有資料可以更新，如果有這一天的到臨也只能面對。

近日有討論 該黨今晚將召開中委會討論去向問題，羅指會上有任何想法都將先向持份者交代，強調重大決定亦非由中委會下定論，因為民主黨是按公司條例註冊成立，若有解散需要，亦須經會員大會表決。他又指明白大家很關心該黨的前路和去向，這個問題在過去的日子有討論，近日也有討論，對於該黨未來，仍要待中委會多作討論，才可以進一步向大家更新資訊。被問及是否有中間人傳話希望民主黨停運及民主黨解散一事，他強調自己沒有包袱，過去兩三年都公開說了很多次，如果有這一天到臨也只能面對。

創黨逾30年的民主黨前身為「港同盟」，1994年10月與「匯點」合併成民主黨，曾是本港議會內的第一大黨，但近年多名骨幹成員包括該黨前主席胡志偉、林卓廷、黃碧雲及尹兆堅等多名前議員因47人案被捕，還押多年後判監。另一前議員許智峯流亡澳洲後被通緝，加上2021年的區議員辭職和DQ潮，及至2023年「完善選舉制度」下的區議會選舉，該黨6名有意參選的成員都未能獲得足夠提名入閘，令該黨在議會中的議席清零。