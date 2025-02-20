職工會條例擬更新 犯國安不得列發起人

出任職員亦受禁 規管收取使用境外資金 政府將修訂《職工會條例》，以加強對根據條例成立工會的規管。修例將賦權職工會登記局基於維護國安需要，拒絕職工會的新登記或合併申請，不設上訴機制；永久禁止干犯危害國安的人出任工會職員或發起人；職工會收取及使用境外勢力提供資金前，須向登記局申報及獲批准才可接受。當局指，去年年底已登記的職工會有1,412間，較2019年底的917間增加54%，另有17間已登記的職工會聯會。勞工處副處長（勞工事務行政）何錦標坦言，現時「有些條文可能有灰色地帶」，修例後條文會更清晰明確，不會窒礙職工會發展。

根據政府提交立法會人力事務委員會的文件，2019年11月至2020年5月，勞工處曾接獲4,386宗職工會登記申請，截至去年底，有736宗申請獲登記，後有192間自行解散、或取消登記及被撤銷登記，另外的3,650宗申請則被撤銷。當局指，上述登記申請，部分由別有用心的人士提出，意圖以職工會為幌子進行非法或違規的活動。2021年及2023年分別有一間職工會因曾被用作與其宗旨或會章牴觸的用途，違反《職工會條例》，被登記局取消登記。

擴登記局局長調查權 政府建議修例，除干犯國安法的人士不得成為工會發起人外，工會職員亦禁止出任境外政治組織或團體的幹事。又會加強登記局局長的規管及調查權力，如登記局局長可向職工會或其職員發出書面通知。何指，參考過部分國際勞工組織的情況，海外亦有類似指引，修訂相關條文不會牴觸《基本法》，不會削弱及影響香港居民結社的自由權利。

研准接納非居港會員 當局的修例亦包括登記局局長擬取消職工會的登記時，通知期及上訴期劃一為28日。而就個別情況不得行政上訴一事，政府指有關方面仍可申請司法覆核。近年本港多了輸入勞工，當局建議提供例外安排，讓職工會考慮是否需要根據其規則接納非通常在香港居住的人士為會員，而有關規則必須已獲登記局局長登記。

對於文件沒有建議調整罰則，勞工處助理處長（勞資關係）梁樂文解釋，有在不同的修訂添加一些條款，也正與律政司商討有沒空間將罰則與時並進，暫時未有定案。