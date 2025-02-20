壓力源住屋 6成受訪基層曾失業

【本報訊】團體「基層願景」昨日公布一項調查，結果發現現時社會失業率雖維持在較低水平，但仍有約六成基層市民曾面對失業或就業不足。同時，住房亦是基層市民的一大壓力來源，已超過可負擔水平。團體建議，有關政策須以「先安置後取締」方式執行，同時亦應全面檢討外勞政策。

是次調查於今年1月20日至2月16日以網上問卷形式向全港基層市民進行調查，共收集552份問卷，有效問卷為536份。調查結果顯示，近60%受訪住戶有家庭成員在去年出現失業或就業不足的情況，甚至有逾40%出現持續停工超過3個月的情況。有約50%基層市民則為兼職、長散、臨時工僱員或假自僱/自僱人士，工作穩定性未如理想。

在住屋方面，25%不適切居所租金佔基層市民月入的三分之一，超過可負擔水平。調查發現，最多受訪住戶的家庭月入在15,001元至20,000元及10,001元至15,000元，因此抽取了當中居於租住私樓 （劏房、板間房、床位） 的租金相關開支分析。結果顯示，25%受訪住戶的住屋開支在7,000元以上，約70%的住屋開支為5,000元或以上。

團體促先安置後取締 對於基層市民的保障，基層願景建議，應全面檢討外勞政策以及簡樸房政策必須以「先安置後取締」方式執行。不少受訪者都認為，輸入外勞政策對就業有影響，制訂時偏重僱主意見，當時的社會經濟狀況與現時有一定的差距，因此應就現時情況全面檢討外勞政策。基層願景續指，要避免劏房戶被迫承受昂貴的住屋開支，房屋資源包括過渡性房屋及簡約公屋亦須有足夠的數量以應付受影響者，並且應遍布各區以滿足基層市民需要。