屯赤連接路超支19億 帳委會斥政府協調不力

【本報訊】屯門至赤鱲角連接路工程造價被揭超支19億元，立法會政府帳目委員會主席邵家輝表示，雖然項目整體未超出立法會所批撥款，但委員會認為情況並不理想，並極度關注當局對項目的成本管控，促請有關部門推展工程項目時嚴格遵循項目原有的資源配置。

成本管控欠理想 促改善招標 委員會亦關注當局對工程顧問及承建商的監督情況，尤其是物料估算及擬備招標文件上失誤而引致的額外支出，並促請政府探討於顧問合約中，適度引入風險共同承擔的條款和補償機制。邵家輝指出，引入相關條例及機制後，可以令工程顧問對工程進度、成本控制和風險管理等負上一定責任。推展工程項目時，相關部門若發現顧問可能涉及專業疏忽或違約時，應主動徵詢法律意見，考慮展開索償，以保障政府權益。

帳委會委員龍漢標認為，反映政府在多份工程合約之間協調不力，未來還有大型基建陸續展開，期望當局吸取經驗，跨部門做好大型項目避免不必要延誤，導致工程超支。

另外，委員會亦留意到部分工程顧問及承建商的表現曾被評為「欠佳」，甚至「極差」。不過於現行評標機制下，他們仍能於其後3年內取得政府工程合約。委員會強烈認為當局有必要檢討現行機制，提高對投標者過往表現的評分比重，並考慮加入「黑名單」機制，以提高阻嚇力及促使業界提升服務質素。