研發院外出公幹超支 主管不應自我批核

【本報訊】政府面對千億元財政赤字，早前公布的審計報告發現創新科技署轄下「納米及先進材料研發院」，在申領膳宿津貼等有可改善地方，離港公幹亦有超額情況。立法會政府帳目委員會昨日提交報告書，副主席謝偉俊指這些外遊審批程序不理想，員工因私人理由更改行程，導致有額外費用。不過研發院現時已有新任行政總裁，納米研發院亦已公布新指引，相信這些是過往的錯失，已成歷史。

審計署早前發現「納米及先進材料研發院」在2019年至2024年期間進行的20次離港公幹旅程，機票費用共涉200萬元，當中9次旅程安排曾作更改，並基於個人理由延期逗留。

5年業績曳 倡增對外合作 帳委會主席邵家輝表示深切關注，強烈促請資助機構的主管級人員以身作則，樹立榜樣，即使指引中沒有明確訂明，亦應主動迴避作出自我批核或交由下屬作出審批的安排；同時主管級人員應持續檢討和優化相關指引，訂立明確清晰審批制度，避免任何引起實際、潛在或觀感上利益衝突的行為。

帳委會對研發院在2019至2024年，5年間有多項業績表現未達標深表關注。帳委會強烈促請研發院加強與本地及外地機構合作，發起值得推行的研究項目，着力加強商品化工作，以提升收入，並促請政府檢視現時處理任何來自基本而未動用的資助餘額須退還政府的做法，會否間接鼓勵包括研發院在內的研發中心，為避免有餘額而刻意用盡資助額，造成浪費。