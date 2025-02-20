減薪助解財赤困局 對準月入15萬公僕

問責官不可逃避 精簡架構把握時機 面對千億元財政赤字，社會上有強烈聲音要求公務員減薪，與市民共度時艱。有政黨昨指過去佔政府收入相當大比重的賣地或相關收益遠遜預期，財政儲備亦銳減，節流減赤無可避免，建議問責官員、行政會議成員、立法會議員，以及月入超過15萬元的高級公務員應減薪，其他公務員則凍薪，又建議擱置明日大嶼計劃及徵收邊境建設費。

不單止要求月薪15萬元以上的高級官員減薪，該政黨同時要求立刻凍結公務員編制、停止開設編外職位、檢討俗稱「翻閹」的退休後服務合約計劃，又指公務員人數17萬實在太多，政府應削減編制，藉助科技減省人手及精簡架構。該黨指明白減薪對減赤效果有限，但若果削減開支涉及民生範疇，而官員和高級公務員的薪金卻沒影響，恐怕難以服眾。

促擱置明日大嶼 勿削社福開支 在大型基建方面，該黨建議擱置明日大嶼計劃，包括前期研究在內的所有工作，而北部都會區需重組缺乏群聚效應的3個片區開發方案，或先發展科技城南及洪水橋兩個片區，加強協同效應，改善交通配套，並同時改善河套發展區與新田科技城交通聯繫，亦要招募國際大型科技公司進駐，而政府亦應研究是否把部分機關如特首辦、金融股票市場等遷至北部都會區，以推動發展。

雖然要節流，但該政黨反對政府削減社會福利開支，強調不應削減弱勢社群的福利及削減綜援及公共福利金計劃的金額。為防出現失業潮，建議重推支援中小企措施以避免倒閉潮，如延長中小企百分百擔保貸款還息不還本，和有限度增加政府承擔，並且要凍結輸入部分外勞，又指公共交通費用補貼計劃應常規化，建議把計劃的每月交通開支水平由現時400元放寬至200元，並將每月補貼上限由400元提高至500元。

提及開源措施，該政黨指政府可考慮出售香港機場管理局、香港地鐵公司的股權，認為此舉可引入外商投資，因吸取「領展」的教訓，只宜出售10%股權，好讓政府不會喪失主導權，加上不少機場的估值都高達1萬億元，相信出售香港機管局10%股權也可籌集1,000億元。

增邊境建設費 派消費券予旅客 政府催谷盛事經濟，該政黨認為盛事需有號召力，不能「為做而做」，儘管訪港內地旅客人數恢復舊觀，但消費額則未如理想，建議擴大於中東及東盟各地的旅遊業推廣，增大旅遊業來自世界各地的份額並吸引長途旅客。此外，建議增設邊境建設費，從陸路入境的非香港永久性居民須支付100元，但同時獲贈100元電子消費券，除交通費外可用於本地的零售消費，以刺激經濟市道。

鑑於香港人均壽命將會大幅度增加，該政黨建議政府應盡快制訂2050長遠規劃和制訂因應經濟困境的應變計劃，又建議政府提請中央政府釋出400公頃適合發展的軍營用地興建房屋及公共設施，並考慮重推出售公屋計劃。