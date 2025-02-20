律政司申押後稱審視證據 挨3年未復死因研訊程序

【本報訊】本宗致命意外距今已有6年多，最初肇事司機以危駕罪被捕，但其後只被票控沒有拉妥手掣。而死因庭於意外後亦曾召開死因研訊，並於2022年5月4日展開聆訊，且曾傳召死者家屬、消防隊目及專家等，以查找死因。死因研訊原定於同年5月18日作裁決，但研訊期間，律政司表示要重新審視案中證據，要求將死因研訊押後並獲批准。其後肇事司機被控危駕，死因研訊亦一直暫停，直至現在仍未知何時恢復研訊。

本案發生於2018年12月10日下午，一輛停泊於北角長康街斜路的保母車，司機疑因無拉妥手掣落車，保母車溜前，司機欲以身擋車不果，反被捲入車底。而保母車其後剷上行人路，並撞倒多名途人，最終釀成5死兩傷慘劇。

票控沒拉妥手掣 司機罰款 肇事司機最初以危駕罪被捕，但直至2019年1月，他只被票控沒有拉妥手掣並被罰款。

至2022年5月4日，死因裁判法庭就事件展開研訊，先傳召5名死者的家屬、車禍目擊者及傷者作供。其後死因庭亦傳召法證專家及政府化驗師等作供，以了解事件發生經過等。直至同年5月18日，死因庭原定將作出裁決，律政司卻申請將案件押後，以待索取及檢視研訊中部分證人的證詞謄本及錄音等，以考慮會否有後續程序。最終於同年9月，肇事司機被落案起訴危險駕駛引致他人死亡等7罪，而死因研訊亦一直無恢復。