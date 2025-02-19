人才清單再擴大 是機遇還是敷衍

港府言必稱搶人才，推出的政策也是一項接一項，最新是再擴大人才清單，由原本的51項專業工種增至60項。當中最矚目是引入伊斯蘭金融專才，明顯是要配合中東合作及一帶一路等大國策。問題是，港府是否有細緻的配套措施配合，金融業又是否能一改倚重歐美的作風？

新的人才清單下月1日起生效，新增工種包括來自金融服務的會計業專才、伊斯蘭金融專才，以及資深大宗商品交易專才；來自創新科技界別的資深系統架構師及專利專業人員；在法律及爭議解決服務方面，亦會新增法律知識工程師。至於航空及航運界，會增加驗船師及飛機維修工程師等。符合相關專業資格的外來人才，在申請優才計劃、一般就業政策或輸入內地人才計劃時，可獲得入境便利。

自去年《施政報告》提出要積極開拓中東市場，甚至倡議的士司機學習阿拉伯語引發熱議後，除了偶見高官率團到中東訪問，似乎並未見到本地金融業界有何積極招商引資的安排。甚至有消息傳出，近年港府及金管局組團出訪中東，並向它們推介香港銀行服務，但每當有中東商人聽從推介來港開戶及舉債時，卻受到本港銀行刁難。至於早前鬧出的「沙特王子」鬧劇，更令本港業界對開拓中東市場警惕和卻步。

這樣的情況十分普遍，理由之一，是業界長期視歐美為圭臬，至今仍以歐美市場為優先。由於對中東市場陌生，加上西方傳媒動輒將伊斯蘭國家「妖魔化」，往往令本港業界戴上有色眼鏡看待，本港銀行傾向不批出融資，絕對不足為奇。由此可見，上有政策下有對策，香港對開拓中東和伊斯蘭商機，至今仍停留在說多做少的階段。今次港府所謂引入伊斯蘭金融專才，會否又是有姿勢無實際，只能靜觀其變。

與此同時，得人才得天下，今時今日各國各地都爭相搶奪人才，港府大開方便之門也是應有之義。然而，香港的條件是否足以贏得人才垂青，政策是否到位，還是空有人才名單，在配套上根本無法滿足人才需求，不由人不疑問。例如今次新增創科界別的資深系統架構師等，但事實是，不少在國內擁高學歷的創科人才，來港後始發現無法找到相應工作，本港創科大都限於大學研究層面，能落實成為商品的不多，結果不是大材小用，就是落得待業窘境。

尤其內地創科近年有長足發展，國內也在搶人才。據悉震驚中外的AI語言模型DeepSeek，其核心團隊成員，不乏在美國深造或工作一段時間後回流祖國者。香港在創科方面起步已較內地遲，創科氣氛也不濃厚，若說人才寧願留在或前赴內地也不選擇香港，絕對合情合理。港府連將網約車合法化也猶豫不決，對其他創科領域更是一知半解，論先進創新程度，實在遠遠比不上內地。

總而言之，港府若然沒有大決心、大氣魄從根本上作出推動和轉變，即使不斷擴大人才清單等，也是粉飾門面、聊勝於無而已矣。