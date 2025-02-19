冰鑑春秋：三個不可能的條件

面對美國可能撇開烏克蘭與俄羅斯達成停戰協議，烏總統澤連斯基對媒體放話，除非符合3個條件，否則美俄不能在烏克蘭沒有參與的情況下決定戰爭結果。這3個條件分別是：烏克蘭加入北約，俄羅斯撤出烏克蘭所有領土，以及普京入獄。

在現在這個時刻提出這樣的3個條件，令人懷疑烏克蘭到底還要多久才能迎接和平？儘管去年7月北約峰會時，時任北約秘書長斯托爾滕貝格斷言「烏克蘭正走在加入北約不可逆的道路上」，聲稱烏國不會立即加入北約，但這一定會在戰爭結束後進行，以確保俄羅斯永遠不會再攻擊烏克蘭。可是眾所周知，普京揮軍進入烏克蘭的重要原因之一，就是阻止烏國加入北約，若經過多年戰事，最後烏國仍舊成為北約成員，普京絕不可能同意，戰事也就不會終止。

至於要求俄羅斯撤出佔領的烏克蘭領土，以目前的戰場態勢，這簡直是天方夜譚，就更別提想要普京入獄了！若澤氏認真想要達成這3個目標，那麼停戰就不是烏克蘭現階段的考量範圍，而應該要求美國與北約投入更多的武器、甚至直接出兵徹底擊敗俄國，才有可能達成。但這種想法顯然不切實際，法國、英國、瑞典近日都揚言要出兵烏國，但他們也都很清楚，這樣一來就是北約直接對上俄國，戰爭的發展就極易失控，人類史上第一次核武大國正面對戰就會出現，換來的很可能就是人類文明的終結。

不過，這並非澤連斯基故意阻撓談判，而是烏國法律根本不容許他作出放棄國土的決定！所以現在各方都對談判前景感到悲觀，美方官員甚至坦言，要在復活節前達成協議都很困難。只是時間拖得愈久，烏克蘭手中的籌碼恐怕只有更少，想要獲得有利條件，只會更加困難。