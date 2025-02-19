龍吟虎嘯：可憐歐洲 可恨歐洲

在美國總統特朗普的如意算盤中，只想和俄羅斯總統普京商談結束俄烏戰爭，「私下分贓」。他這樣做，一是為了確保美國利益第一；二是方便行事，排除來自烏克蘭和歐洲的干擾噪音，速戰速決。在特朗普心中，根本沒有烏克蘭和歐洲的利益，最多是滿足了美國的利益後，扔兩根剩骨頭給基輔和歐洲「啃」，烏克蘭和歐洲對此當然極之不滿和憤怒。

在俄烏之戰中，他們一起給美國當槍使，3年苦戰被打得國土被佔，山河破碎，血流成河，人口劇減，經濟委靡，國家資源大部分成了「欠」山姆大叔的巨額債務之抵押品，幾十年還不清！出錢、出力、出僱傭兵，自家經濟和民生備受打擊，損失慘重，和俄羅斯結下了更深的仇恨，在未來的俄歐博弈中處於更加不利的位置，所有這一切，特朗普不當回事，其念茲在茲的是，只要美俄談判能結束戰爭，可騰出手來讓他推動「美國第一」，包括打擊中國的全球戰略大棋局，展現他的「個人英雄主義」，那就OK。

要達到這個目的，搞定烏克蘭不是問題，略微麻煩的是歐洲。這班「貴族列強破落戶」，似乎到現在才明白山姆大叔一直把他們當工具，他們也一直甘願被耍，當然也有怨言，偶爾也會喊叫幾聲「歐洲戰略自主」、「建立歐洲軍」、「自家保衞歐洲安全」。他們中的一些人積極參與俄烏戰爭，為美國又出錢又賣命，無非想分一杯羹，不料特朗普如此無情無義，把他們當成用完即棄的廁紙。對此，特朗普沒有半點歉意，反而對他們更加頤指氣使，再行施壓，對他們加徵關稅，要他們增加軍費開支，還要在「價值觀」方面打擊他們，葷的素的一起上。

歐洲混成這個樣子，前所未有的可憐，然而可憐之人必有可恨之處，想想他們怎麼狐假虎威對待俄國，怎麼不自量力跟着美國打壓、圍堵中國，可思過半矣。美國之所以吃定了歐洲，還有一條，那就是歐洲政壇早已被美國滲透。