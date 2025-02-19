坦言集：烏克蘭騙局

烏克蘭的悲劇是人民被欺騙，國家被篡奪，利用的價值殆盡之後，直接地亡國滅族。按大國的分割計劃，再沒有2014年前的烏克蘭，也沒有蘇聯解體前的烏克蘭，烏國亦沒有任何力量與辦法抗拒被分割。

大國強權之下，巴勒斯坦沒法建國，烏克蘭則是從蘇聯時期的強國富國，一變而為小國窮國，甚至國不成國。大國博弈中，任何的美麗諾言都是騙人的，都是陷阱，背後仍是大國的利益、野心與陰謀。

作為小國弱國，北韓勵精圖治，即使沒有歐美的價值觀念，社會理想、社會經濟、政治體制也不盡完善，問題眾多，但至少守住國家，還可保存人民的生活、保存日後改革的機會。甚至如卡達菲的利比亞，革命前整體發展情況還不遜於所謂民主國家。革命與改革的分別，前者是把既有的打破重塑，但不一定能重塑，期間便可以多了大國的介入、欺騙；改革距理想還遠，卻是錯了可改，一步一腳印地逐少建設和改變，猶如龜兔賽跑的例子。

烏克蘭敗在蘇聯瓦解，而蘇聯瓦解帶來的變革，更在西方推波助瀾中把原來的體制打爛。這便是沒有人民奮鬥而來的革命，卻給烏克蘭精英一個自身改頭換面、掠奪社會資產的革命。因此，上世紀90年代以來，社會經濟政治一落千丈。2014年的顏色革命，新納粹主義的復辟，意圖進一步變革烏克蘭原來的體制，包括東正教，乃至社會基礎制度，全盤美國化，也要清洗社會裏不同的種族，特別是被當作烏克蘭一切問題的代罪羔羊的俄羅斯裔，但事實上俄裔與所謂正統的烏克蘭人沒有根本的分別。

新納粹主義製造的只是政治弄虛作假的偽現實，人為政治鬥爭的目標而已。此舉實際是西方策動向俄羅斯挑釁的攻擊，目的是引俄羅斯啟動戰爭，以烏克蘭作為餌，作為代理人的戰爭工具，甚且如特朗普的揭露那樣，作為美國軍工體制向美國（和歐盟）政府和社會騙取巨額資金的渠道與藉口（至少二、三千億美元大部分沒有進入烏克蘭或烏戰，而是在歐美被中飽私囊）。比起近代歐美的戰爭，包括在其他大陸進行的，烏克蘭戰爭是規模最大、死傷眾多的政治騙局。

世界應該多謝特朗普及其團隊把這個世紀騙局揭露和可能終結，但是誰也擔保不了，另一個世紀騙局正由特朗普他們在製造中。