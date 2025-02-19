索木工2萬元6條香煙 三跑工頭囚4個月

【本報訊】香港國際機場第三跑道項目的「工頭」涉嫌向3名木工索賄，以勒索手段收受逾兩萬元及6條香煙。廉政公署其後落案起訴該名工頭，他於早前承認4項代理人接受利益罪，昨於西九龍裁判法院被裁判官余俊翔判處入獄4個月，以及下令被告於獲釋後須向事主歸還有關款項。

官下令向事主歸還款項 裁判官稱，須改善建築業內工人向上司提供利益的惡習，法庭亦須向業界發出清晰的訊息，以展示阻嚇性。

57歲被告叶致富，為德鑄工程有限公司時任木工「工頭」，在案發時為德鑄工程有限公司（德鑄）時任工頭，而德鑄是「三跑」項目分判，負責招聘建築工人進行各類工程。被告是其中一名負責帶領工人在項目工地工作的工頭，並有權指派工作予工人。德鑄不容許任何員工向其他員工索取或接受任何利益，以協助對方受聘。

被告承認於2022年2月至6月期間向3名木工收取賄款逾兩萬元及6條香煙。有關木工擔心失去工作機會而不情願地答應支付賄款及提供香煙。案件編號：WKCC 5541/2024