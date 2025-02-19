搗太空油工場拘1漢 緝毒新例首案

【本報訊】根據執法部門數字，2023年共處理7宗涉及依托咪酯（太空油主要成份）案件，拘捕8名人士；至2024年，同類案件急增至195宗，共拘捕278人，當中61人為21歲以下的青少年。今年2月14日，政府立例把依托咪酯列為《危險藥物條例》第134章內的受管制藥物，以提高刑罰及收阻嚇作用。由立例至昨日短短4天，執法部門已偵破11宗相關案件及拘捕16人，當中兩人屬青少年，檢獲約2.2公升懷疑液態依托咪酯、53毫克懷疑粉狀依托咪酯及909粒懷疑太空油煙彈。其中在本周一（17日），執法部門更偵破自立法以來首宗涉及製造太空油毒品的案件。

調查人員表示，警員於本周一在火炭一工廈進行反毒品行動，搗破一個太空油毒品製造工場。行動中，警員截查一名從上述工廈單位步出的本地男子，在其手持的紙盒內檢獲100粒懷疑太空油煙彈。警員隨即押解該名男子返回其租用的單位搜查，再檢獲1.6公升懷疑液態依托咪酯、308粒懷疑太空油煙彈和33公升的香味甘油，以及一批懷疑太空油製毒工具，包括煮食爐、量杯、針筒、電子磅及大量未曾使用的煙彈等。

針筒注射 煙彈製作粗劣 警員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」，拘捕該名姓林（26歲）男子。被捕人士報稱無業，相信是受聘製造及分銷太空油毒品，他稍後會被暫控上述罪名，案件將於今日在沙田裁判法院提堂。

初步調查顯示，涉案製造工場面積約70呎，估計營運約一個月，製毒時主要是把香味甘油加入液態依托咪酯，再將其加熱攪拌，之後以針筒注射方法，把太空油毒品注入煙彈，以作分銷用途。警員形容整個製作過程非常簡陋粗劣，並無任何衞生及防護設施，經初步估計，現場檢獲的液態依托咪酯及香味甘油，總共可以製作約1,600粒太空油煙彈，市值約80萬元。調查仍在進行，警員將會針對該批液態依托咪酯及製毒工具的來源作出追查，務求從源頭打擊毒品。