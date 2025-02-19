入境處揭租送餐平台帳號 14南亞黑工被捕

月收$3000佣金 10登記人同就擒 入境處打擊黑工不遺餘力，最近發現有持「行街紙」的假難民從事非法勞工，透過網上外賣平台送餐，更有人轉賣或租借外賣平台帳號予南亞同鄉獲利。人員經調查後，在過去近一個半月採取多次行動，拘捕24名非華裔人士，當中14人是黑工外賣員，大部分是假難民；其餘是持有外賣員帳號的香港居民，相信他們透過租借帳號，每月「淨袋」3,000元佣金。

為嚴打黑工外賣員的不法行為，入境處特遣隊自今年1月2日至昨日，於全港多區展開12次代號「光影」的反非法勞工行動，期間共拘捕24人，包括14名從事外賣員的非法勞工，以及10名外賣員帳號持有人。

入境處特遣隊指揮官陸佩賢表示，被捕非法勞工全是南亞裔人士（21歲至54歲），包括8名孟加拉籍男子、4名印度籍男子及兩名巴基斯坦籍男子，當中13名非法勞工於被捕前已提出免遣返聲請，有12人的申請不獲確立，餘下一名非法勞工以旅客身份入境。初步調查顯示，有8名非法勞工使用單車送外賣，其餘6人是徒步送餐的「步兵」。

檢食物銀行卡電動單車 而涉案外賣員帳號持有人為8男兩女（17至41歲），他們是本港居民，俱屬非華裔人士，他們涉嫌協助及教唆非法勞工從事外賣工作，以及串謀詐騙外賣平台。行動中，入境處檢獲外賣員證件、食物銀行卡、送外賣使用的單車、電動單車、手機和銀行月結單。入境處會將有關涉嫌使用電動可移動工具（電動單車）、違反相關交通法例的個案，轉介予執法部門跟進。

調查顯示，被捕外賣員帳號持有人首先於外賣平台註冊帳號，然後租借帳號予非法勞工，亦即南亞裔人士或者同鄉使用。有關非法勞工會利用帳號接單，每送一個餐可以收取15至30元報酬，日薪高達500至600元不等；而涉案外賣員帳號持有人能夠不勞而獲，每月收取3,000元作為佣金。入境處會仔細搜證，假如發現有證據顯示有人處理可公訴罪行的資金或串謀以不誠實手段行騙謀利，入境處會索取律政司的法律意見，不排除以更嚴重控罪，例如洗黑錢或串謀詐騙以追究涉案人士。

處方要求平台加強核實 雖然外賣平台要求外賣員以香港身份證實名登記，並且經核實始能夠註冊帳號，但入境處仍發現有個別外賣平台的核實身份程序存在漏洞。入境處與有關部門在去年已聯絡外賣平台跟進情況，部分在港營運較久的外賣平台已加強核實外賣員身份的措施，包括加設動態人面識別系統、引入多重認證、取消替代人送餐條款、加強不定時突擊檢查，以及將可疑帳號凍結等，但有個別平台的身份認證手續上未夠嚴謹，仍有改善空間。入境處會繼續主動與外賣平台溝通，要求平台繼續加強核實程序，徹底杜絕非法勞工使用他人帳號從事外賣工作。