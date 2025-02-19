私煙案去年飆8成 達2.1萬宗

【本報訊】海關昨舉行工作回顧記者會，關長陳子達表示，海關去年的執法案件總數逾3.1萬宗，按年急增63%；當中私煙案件佔最多達2.1萬宗，按年飆升80%。他解釋，去年在旅檢通道截獲入境人士攜帶超額免稅煙的個案達1.9萬宗，按年大增94%，估計政府過去兩年連續調升煙草稅，導致更多人冒險攜私煙入境，他預料相關情況將持續，會加強口岸的堵截工作。

關長陳子達表示，海關去年的執法案件總數有31,242宗，按年急增63%；主要涉及私煙案件，佔68%，其次是毒品佔4%，知識產權案件則佔3%，排第3。檢獲的物品總值為91.8億元，按年跌13%；拘捕人數達27,877人。

主要屬旅客帶超額免稅煙入境 私煙案件方面，陳子達指，海關去年偵破21,284宗私煙案件，按年急增80%；檢獲的私煙數量有6.14億支，按年跌6%。他解釋，私煙案件大幅上升，主要是從旅檢通道截獲入境人士攜帶超額免稅煙的數字大幅增長，單是該類案件以罰款代替訴訟處理的數字就有19,072宗，按年急增94%。

他又指，觀察到2023年至2024年的香煙稅額有明顯增加，其中2023年每支香煙的稅額由1.9元加至2.5元，2024年則由2.5元加至3.3元，現時每包香煙稅額高達66元，稅差提供更大誘因，預料入境人士攜帶超額免稅煙的情況將持續，相關案件數字今年仍會增長。海關會加強宣傳教育，加強堵截。

同時，海關去年亦偵破40宗大型走私入口香煙案件，數字與前年一樣；當中檢獲的私煙數量有3.28億支，按年跌33%。他表示，大型走私集團改變策略，減少每次走私數量，並採用分散方式，以減少被截獲的風險。

就白牌煙情況，陳子達指，海關不時向報販派發反私煙的宣傳單張，並鼓勵他們向海關提供有關私煙的訊息。為進一步打擊私煙活動，海關計劃今年內推行「完稅煙標籤制度」先導計劃，與煙草商合作，在煙盒貼上印有防偽特徵及「已完稅」字樣的實體標籤，並會到零售商使用標籤掃描器檢查，以確保香煙來源合法。