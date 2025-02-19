海關督察招募 8400人僅82獲聘

【本報訊】海關關長陳子達昨提及人力資源發展情況，指去年分別接獲8,400份海關督察及9,600份關員招聘申請，分別聘請82名督察及355名關員，今年將繼續招聘工作。面對當局要求各政府部門節省開支，陳表示，海關將盡量簡化工作流程，並積極採用新科技，以提升工作效率。

職缺按年跌3% 陳子達表示，去年共收到8,400份海關督察及9,600份關員招聘申請，按年分別升12%及13%；去年分別聘請82名督察及355名關員。現時督察及關員的職位空缺分別為4%及7%，兩者按年同樣跌3%，今年會繼續招聘工作，以填補空缺。

他表示，海關去年採取更積極的招聘策略，包括參與大型招聘會博覽會及舉辦職業講座，亦透過社交媒體、網絡等進行宣傳，走訪各大專院校接受即場申請。內地港生亦是海關招聘的目標群眾之一，海關在去年3月先後在內地多個地方舉辦招聘講座，即場收到290份申請表格。

提及當局要求各部門節省預算，陳子達預期，海關將面對新增業務，機場三跑可能需要增加人手，將全面檢視並簡化工作流程，在現有資源下節省人員應對新工作。同時，海關亦積極採用新科技，讓前線執法效率得以提升，有信心可以應對未來的挑戰及新增工作。