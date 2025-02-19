年破1363毒案 海關檢6.3噸貨

【本報訊】海關去年偵破1,363宗毒品案件，數量與前年相若，但檢獲毒品數量為6.3噸，按年跌33%，共拘捕366人，按年升24%；當中涉及「太空油」毒品的案件有19宗，檢獲23.5公斤相關毒品，海關會揀選高風險貨物及旅客加強檢查。

海關關長陳子達表示，海關去年偵破1,363宗毒品案件，數量與前年相若；檢獲的毒品數量有6.3噸，按年跌33%；共拘捕366人，按年升24%。他又指，自前年全球通關後，販毒集團除了繼續利用大型貨物、空運、郵遞或快遞販毒，亦恢復利用航空旅客販運毒品。海關去年偵破經航空旅客渠道的毒品案有113宗，按年升38%，檢獲毒品達988公斤，按年升1.9倍。

15人涉太空油被捕 就新興毒品「太空油」（依托咪酯）案件，海關去年偵破19宗相關案件，檢獲23.5公斤懷疑依托咪酯，以及202粒懷疑含有依托咪酯的煙彈，拘捕15人。陳子達表示，海關會揀選高風險貨物及旅客進行檢查，以加強堵截。太空油毒品主要透過貨運渠道販運，過往較多由印度入口，數量由幾公斤至幾十公斤不等。海關亦將加強旅檢，尤其攜帶電子煙的旅客，採用拉曼光譜分析儀等儀器即場檢查。

走私案件方面，海關去年偵破233宗案件，按年升5%，檢獲貨值達43.4億元，按年升37%。陳子達指，不法分子主要利用海路進行走私活動，包括躉船、漁船、快艇及內河船等，將貨物由香港走私到內地或澳門，或採用更迂迴的路線，將貨物運往東南亞地區，再運往內地。海關去年共偵破28宗利用遠洋船及9宗利用內海船走私的案件，其中在9月，偵破歷來最大宗利用遠洋船走私案件，檢獲市值4億元的走私電子貨物。