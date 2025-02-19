東呼即應：士多公然賣老鼠煙 稱有港旗無法無天

東呼即應放蛇扮消費 揭疑未完稅違例 政府近年加大控煙力度，前年起連續兩年大幅增加煙草稅，希望促使市民戒煙，不過效果似乎未如理想。相反俗稱「老鼠煙」的私煙則大行其道，現在屋邨小店、士多，甚至花店、茶餐廳等到處都充斥着低於市價的「老鼠煙」，一包煙更僅賣40多元。非法私煙違法銷售情況愈來愈猖獗，《東呼即應》收到市民報料，直擊葵芳、西灣河的小店光天化日出售老鼠煙，視法紀如無物。另外政府計劃加強控煙，包括建議禁止加味傳統煙，有報販業界擔心極端禁煙手法，可能令效果適得其反，亦有議員建議當局加強罰則。

《東呼》團隊扮成顧客放蛇，假裝有興趣買煙，檔主多次表示出售的是完稅香煙，又指是「已港旗（於香港完稅的香煙）嘅南韓煙，所以可以賣平啲」。但現在一包煙的煙稅都要66元，店家賣47元一包，是否一包要虧蝕約20元？所以相信該些是未有完稅的私煙。根據《應課稅品條例》，非法處理、藏有、售賣或購買未完稅香煙都是違法，最高刑罰為監禁兩年及罰款100萬元。除了葵芳的書報社外，西灣河一間士多亦有出售低於66元的疑似私煙，目測有多個「老鼠煙」品牌，公然挑戰法律。

花店涼茶舖亦見踩界 香港報販協會主席林長富指，市面上很多店舖如花店、涼茶舖等都有私煙的影子，非常猖獗，是次煙稅加了30%已令報販失去五成生意。他指加煙稅只是幫助私煙加強競爭能力，因為成本沒有變，所以報販的生意愈少，私煙生意就愈做愈大，這是極不理想。林續指，去年加煙稅後政府不見了53億元，但吸煙率只從9.5跌至9.1，其實只要通過教育，香港吸煙人數已會有序地慢慢微調，所以加稅並非影響煙民減少的原因。

極端禁煙或適得其反 政府早前提出將分階段「禁止加味香煙」，林長富認為新方案比原本一刀切的好，但應該在「完稅煙標籤制度」實施後，打擊私煙成效再作定案。他以白牌煙的宣傳單張為例，54種當中加味煙就佔了41種，如果報販不能賣，反過來白牌煙、走私煙則有更加多選擇，他認為禁水果煙甚至禁薄荷煙都要階段性觀察，不可用極端的手法，因製造出的效果往往是適得其反。

擬調查低於稅項成本香煙 議員梁熙則希望當局加強罰則，避免年輕人投入老鼠煙市場。他指過去加了幾次煙稅，讓私煙與完稅香煙價錢拉得很闊，事實上在上一次加煙稅後，在20歲至59歲煙民中粗略看有差不多一半人都是吸食加味煙，根據過去經驗可想像政府若一刀切禁止加味煙，這班煙民好大機會走向私煙市場。他建議政府先着力打擊私煙，堵截問題後再考慮禁止加味煙等措施，否則反而會引發更多的其他問題。

梁熙續指，對於就香煙包裝作改革或提升，讓他人分辨是否完稅香煙，無論是商戶或一般使用者都絕對沒有反對意見，相信市場會很接受。對執法者來說，亦可很容易地去識別是否已完稅香煙及更容易執法。不過，梁亦指他早前和相關部門相談，得知未來若見到便宜過65元的香煙就會主動調查，他認為亦是很好的方法。

老鼠煙來源地不明，生產及入口過程欠缺監管，對消費者毫無保障。不法分子的老鼠煙業務愈做愈大，除了蠶食守法零售商利益，連政府庫房都是受害者之一，故當局要加大力度打擊。幸好香港海關已正視問題，從不同層面加強打擊私煙活動，當局亦積極研究修訂法例，規定香煙零售商若售賣低於煙草稅價格的香煙，須證明是完稅煙，否則會被檢控，《東呼即應》希望相關法例能盡快通過。

屋邨小店、士多，甚至花店、茶餐廳等到處都充斥着低於市價的「老鼠煙」。 香港報販協會主席 林長富 小店光天化日出售老鼠煙，視法紀如無物。 東呼即應、功夫茶爆料熱線 煙民為了省錢冒險購買私煙。