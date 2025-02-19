留學生有利經濟 嶺大促勿大削撥款

【本報訊】千億財赤下，學界面臨削開支壓力。嶺南大學校長秦泗釗昨日表示，收到不同消息指當局將削減大學撥款，各間大學的共同意見都希望盡量縮小減幅，不要影響高等教育發展。秦認同大學應與香港有難同當，共度時艱，但香港現時正發展為國際教育樞紐，須預留一定資源讓大學發展，即使要節流，亦不要削太多。他認為吸引更多學生來港，經濟效益比吸引旅客更大，「學生一住就是一兩年兩三年，香港的租金、房子就可受惠。」

嶺大副校長（行政）陳志民亦指，目前尚未清楚撥款的削減幅度，討論怎樣應對仍言之尚早，嶺大教職員的工作效率高，或可減少「內耗」為方針的節流，以渡過難關。另外，嶺南大學宣布第一期超算中心「嶺南HPC Next」於2月落成及正式啟用，中心容納數十台超算電腦，提供約6,000 TFLOPS的運算力，與近期排名全球前100的超級電腦相若，秦泗釗預料可將人工智能研究專案的計算時間從數月縮短至僅數小時，有助研究人員加速取得研究成果。