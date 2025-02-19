政府擬減資助 中大醫學院憂礙育才

【本報訊】香港中文大學醫學院院長趙偉仁昨日表示，暫未知悉政府在財赤下對大學撥款作何變化，希望政府考慮人才培訓為中長遠策略，擔心削減資助或影響未來人才培訓。中大醫院近日被指無力還款，趙表示，若醫院有盈餘會支持醫學院的研究和事務，但醫院初期營運時正遇上疫情，復常距今亦只有兩年，經營仍非常困難，現暫不期望醫院有盈餘可以幫助醫學院。

就政府計劃設第3間醫學院，趙明白所有大學都希望收到最好的學生，相信只屬良性競爭，屆時醫學院間的收生定位不同，學院會繼續優化課程吸納學生。中大醫學院副院長 （學生事務）吳兆文則表示，「完全不擔心、亦睇唔到會存在競爭」，因目前本地兩間醫學院學額有限制，知道仍有許多學生希望讀醫科，故第3間醫學院有其需求。

被問及與第3間醫學院會否有聯校合教或合作機會，趙稱中大醫學院一直有與不同醫學院合作，故若有所合作都會在機制以外，並強調合作不只在香港，會放眼亞洲和國際。

至於早前教資會邀請兩間醫學院就2025至2028學年增加30個醫科學額進行磋商，中大醫學院副院長 （教育）黃仰山表示，過去一年與教育資助委員會探討，會根據需求細節再作調整，但需要確保課程和考試的水準不變，待詳細確認後便會再公布。吳兆文則稱，中大醫學院大樓在數年前已完成裝修，加大容量以容納更多學生，亦有硬件配合，過去亦已增聘老師，相信來年加多30個學額也無問題。