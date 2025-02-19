女嬰獲內地捐心續命 葛珮帆促確立器官低空運輸路線

【本報訊】8個月大女嬰「祈祈」獲內地跨境器官捐贈，完成心臟移植手術。香港兒童醫院心臟科服務主管張耀輝昨在電台節目指仍有一名兒童急需接受心臟移植，正為對方在醫院以外輪候器官。本港的器官捐贈者不是太多，仍須不斷呼籲，期望市民及家屬能夠無私奉獻。議員葛珮帆則希望爭取早日建立跨境醫療器官低空運輸綠色通道路線，為跨境醫療發展與生命救援開闢新的思路與方向。

張耀輝指截至昨晨8時許，祈祈已完成手術36小時，目前情況持續穩定，她的心律及血壓都穩定，心臟功能表現理想。他指祈祈現時需要使用強心藥、抗排斥藥及抗生素，會繼續監察心臟指標、肺、肝、腎功能。

另外，大灣區低空經濟聯盟與香港大學日前到廣州，訪問國家衞生健康委員會移植與醫療大數據中心，期間了解到內地器官捐贈、分配及移植等相關歷史與制度，並一致認同成立「跨境醫療器官低空運輸研究工作組」，爭取早日建立跨境醫療器官低空運輸綠色通道路線，為跨境醫療發展與生命救援開闢新的思路與方向。

盼建恒常機制 便利救急 身兼聯盟創會會長的議員葛珮帆指本港在日前成功為8個月大女嬰祈祈完成心臟移植手術，這是繼2022年為4個月大女嬰芷希成功進行心臟移植手術之後，再次順利完成的第二宗內地跨境器官捐贈案例，創造了奇迹，挽救了兩個寶貴的生命。她了解到兩次安排都面對很多挑戰，全靠內地及香港的醫護團隊排除萬難才能成功，期望香港與內地能盡快建立恒常器官移植協作機制，增加捐贈器官成功配對的機會。