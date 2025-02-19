修訂版CEPA下月起實施 港企北上 議員憂「魔鬼在細節」

【本報訊】去年10月9日特區政府與內地就《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）的框架下簽署修訂協議，並將於今年3月1日實施，而今日在港舉辦宣講會。雖然相關修訂進一步降低香港企業和專業人士進入內地服務市場的門檻，但有議員擔心「魔鬼在細節」，指不少香港專業人士即使取得內地資格，但在內地展開業務亦不容易，亦有議員指內地審批電影電視的內容是業界的痛點。當局回應指會循不同途徑向內地有關部委反映業界的意見和訴求。

政府昨指相關修訂令多個香港具有特別優勢的服務領域，例如金融、建築及相關工程、檢測及認證、電訊、電影電視及旅遊業等，增添了開放的措施。修訂亦取消香港服務提供者不能夠投資電影製作的限制；取消香港金融機構向保險公司投資入股、以及香港服務提供者需要在香港從事實質性經營3年的年期規定，修訂協議亦新增「港資港法」和「港資港仲裁」。

立法會工商及創新科技事務委員會昨討論CEPA修訂協議，議員李惟宏關注兩地資格互認問題，指在CEPA下本港有許多專業人士已通過考核並取得有內地資格，然而「魔鬼在細節」，業界發覺實際情況是「香港持牌人士做番香港嘅嘢，內地持牌人士做番內地嘅嘢」，他說不同行業或有不同經驗，但仍然有專業服務如金融業即使取得牌照，回到內地亦未必可以展開相關業務。

議員吳傑莊則指電影電視業的內容審批是行業的痛點，很多時候都是「估吓估吓，香港就擔心唔批，內地就驚你唔知攞啲乜嘢上嚟」，詢問港府可否跟內地有關部門研究，容許前置審批的措施可以在香港實施，以便利雙方的溝通，此舉或可幫助業界重拾幾十年前，香港是東方荷里活的品牌。

今設宣講會 內地部委參與 政府回應指明白港人進軍內地市場的時候都很想知道相關細節，因此當局簽訂協議後會邀請相關的內地部委出席今日的宣講會，業界可藉此機會詢問相關情況。