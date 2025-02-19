昂坪360 去年纜車收入4.13億創新高

【本報訊】本港旅客人數持續增加，作為熱門景點之一的昂坪360，去年纜車收入創新高，更勝疫情前。去年全年纜車收入達到4.13億元，較2023年上升約30%，更較疫情前上升約32%。至於《東方日報》早前揭發的無牌小販販賣門票事宜，昂坪360指正與政府部門協商，未來會再開會商討事宜。

訪客人數超疫前 訪客人數方面，昂坪360於去年全年共接待156萬名訪客，較2023年增加約13%，平均每日有4,843人，較2023年同樣上升約13%。總訪客人數及日均訪客人數與疫情前的數字相比，均有接近10%升幅。至於訪客地區則以短途地區市場最多，如東南亞、東北亞（37%）、其次為中國內地（29%），其中長途地區市場升幅顯著。

除了訪客人數上升，纜車數目方面也有增加，當中2022年年底投入服務的全景纜車Crystal+使用率高，昂坪360已額外增加11部全景纜車，現已全面投入服務，令全景纜車總數增至21部。

昂坪360董事總經理董沛銓指，去年實現盈利，對此感到非常滿意。長途客增長逾八成，將繼續到海外推廣如美國、德國及澳洲等參與旅遊展覽會，讓自由行及背包客等到訪。至於早前《東方日報》揭發有無牌小販販賣纜車門票，董稱正與政府部門及執法部門協商及合作，未來會再開會討論此事，現階段不作評論。