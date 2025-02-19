啟德體育園開幕 將設免費直播

【本報訊】啟德體育園將於3月1日開幕，被問到啟德體育園開幕的直播安排，政府回應稱，希望確保所有市民可以免費在家看到當日的開幕禮和開幕禮的活動。政府又指多項大型會議和展覽亦會在3月舉行，預計為香港帶來約12萬名高增值旅客，又預計上半年各種盛事會吸引約84萬旅客，為香港帶來約33億元的消費客，亦都會帶來18億元的經濟增加價值。

政府表示，體育園的開幕禮由製作公司處理，製作公司也會尋求合作夥伴處理不同挑戰，認為體育園開幕是香港特區政府的大事，政府會出席主禮，官員也會共同參與。

政府指接下來的3月將有多項文化藝術體育活動舉行，體育園在3月4日至9日將舉行世界格蘭披治桌球大獎賽，雲集世界排名首32名的桌球好手。國際7人欖球賽亦會移師到啟德體育園主場館舉行，觀眾人數將可以由以往大約4萬人增加至最多5萬人，認為賽事會大力帶動周邊的餐飲和消費。

政府續稱，3月7日至9日本港將再次舉行高爾夫球活動，而去年相同活動吸引了共4萬人士入場，帶來約兩億元的經濟效益。另外，3月15日開始，西九龍文化區M+博物館，將會舉行畢加索展覽。