東華三院環保村揭幕 設多元康樂

【本報訊】位於將軍澳的東華三院環保村已投入服務逾半年，截至去年12月，舉辦約190個活動，吸引逾10,000名市民參與。環保村昨日舉行開幕典禮，環境及生態局局長謝展寰及東華三院主席鄧明慧等主持揭碑儀式，謝展寰致詞時指，環保村是香港首個建於已活化堆填區上的環保教育基地，由環保署「活化已修復堆填區資助計劃」資助，望市民能受惠於多元化的康樂設施和創新服務。而環保村內提供了包括露營、兒童遊樂場及農圃等設施。