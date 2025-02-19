東華三院環保村揭幕 設多元康樂
【本報訊】位於將軍澳的東華三院環保村已投入服務逾半年，截至去年12月，舉辦約190個活動，吸引逾10,000名市民參與。環保村昨日舉行開幕典禮，環境及生態局局長謝展寰及東華三院主席鄧明慧等主持揭碑儀式，謝展寰致詞時指，環保村是香港首個建於已活化堆填區上的環保教育基地，由環保署「活化已修復堆填區資助計劃」資助，望市民能受惠於多元化的康樂設施和創新服務。而環保村內提供了包括露營、兒童遊樂場及農圃等設施。
建於活化堆填區
環保村位於將軍澳第一期堆填區B段，佔地約兩公頃，分為上下兩個平台，中央皆設有心形草坪，象徵環保村「以心啟程」， 用心推動香港環保項目。村內種植有逾200棵樹木，分別有來自本地和外國的超過140個樹木品種，市民能在不同季節、時分欣賞多樣的花卉景致。
環保村內提供了多項康樂設施，包括無火露營區、社區農圃、動能兒童遊樂場等。村內設有6個無火露營區，共46個架高木地台， 提供3種露營選擇，供公眾、學校及社區團體申請租用。當中兩至4人露營地台租金為600元。另外，訪客還可參加環保露營工作坊，學習減廢、升級再造等綠色生活能，實踐低碳戶外體驗。
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