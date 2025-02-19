大熊貓貴賓團 與孖寶超近距離 遊客看過翻尋味

每位索價1500元 提早30分鐘入海洋公園 海洋公園一對大熊貓龍鳳胎本周日（16日）起已正式與公眾見面，園方推出收費每位1,500元的VIP團，可於展館開放前提早30分鐘進入觀看大熊貓寶寶，首個VIP團昨日提早入園。首團成員有本港居民，也有外來遊客，一家6口移民港人花費9,000元參加VIP團，他們指今次體驗「一生可能只有一次」，非常值得，小朋友亦享受過程。有美國遊客則稱，願付收費團雙倍價錢，希望可親手抱抱龍鳳胎。

6口家擲9000元稱值得 昨日早上約9時，首團參加者便在海洋公園門外集合，有團員配合主題戴上大熊貓帽、背起大熊貓袋。VIP團最多40人，連同公園入場門票，每人收費1,500元。來自美國三藩市的麥氏夫婦帶同4名子女，花費9,000元參加收費團，他指未看過熊貓，昨早看到大熊貓寶寶較精神的樣子，非常值得。小朋友亦享受過程，稱會給予100分、5粒星好評。

美客願付雙倍價抱孖B 美國遊客Cody稱大熊貓寶寶很可愛，很想抱牠們，願意為此再多付1,500元，認為付錢增加多些體驗是值得。他亦稱入場期間，有工作人員為他們講解、拍照，又可以避免入場後只見到大熊貓休息，十分值得。

大熊貓愛好者嚴太指，收費團可近距離拍攝大熊貓，影相後還可慢慢逗留，工作人員亦會講解大熊貓出生、成長等資料，性價比很高。她下月初想再參加收費團慶祝生日，期望園方可以增加辦貴賓團的日數。她其後在紀念品店，購買了一對780元的熊貓公仔及磁石。

至於無參加收費團的入場人士，在開園前大約30分鐘，已有逾百人在正門外排隊。園方準時在10時開門，有工作人員帶領他們前往大熊貓展館，又在隊伍最前拉起長帶，防止有人在園內奔跑。有市民表示，入場後見到龍鳳胎在睡覺後感到失望，又認為對於園方推出的1,500元貴賓團「略貴」，故未考慮參加。