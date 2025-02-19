醫健：健康在您手：藥物過敏知多少

每次到醫院診所求醫或配藥，醫護人員都會詢問病人有否藥物過敏。藥物過敏是指人體的免疫系統錯誤地將某種藥物識別為「有害物質」，從而引發過度反應，導致一系列過敏症狀。藥物過敏與藥物副作用不同，前者是一種異常的免疫反應，通常只發生在小部分具特定體質的人身上，且與藥物劑量的高低無關，後者則是可預期的生理反應。

常見的藥物過敏症狀包括輕微過敏，如皮膚紅疹、痕癢、眼皮或嘴唇腫脹等；嚴重過敏則如過敏性休克，其症狀包括呼吸困難、喉嚨腫脹、血壓驟降，甚至導致死亡。

任何藥物都有可能引發過敏，常見有機會引致過敏的藥物類別包括抗生素、非類固醇消炎止痛藥（如阿士匹靈、布洛芬）和抗腦癇藥等。如果曾對某種藥物過敏，應提高警覺，因為部分藥物會引起交叉過敏反應，例如對阿士匹靈過敏的人，可能也會對布洛芬產生過敏反應。

懷疑藥物過敏應停藥 如果懷疑出現藥物過敏，應立即停藥，並保留藥物及標籤讓醫護人員跟進。若症狀輕微，可前往家庭醫生或普通科門診求診；若出現嚴重過敏反應，應立即前往急症室求醫。

如不確定是否對某類藥物過敏，不應自行購買或服用，應該先諮詢醫生或藥劑師。曾有藥物過敏紀錄者，應隨身攜帶醫院或診所發出的「藥物敏感紀錄卡」或醫健通電子藥物敏感紀錄，以便就診時讓醫護人員參考敏感藥物資料，避免再次接觸相同或類似的藥物，降低誘發藥物過敏的機會。如對日常用藥有疑問，歡迎致電2116 8836諮詢本會的藥劑師。

藥健同心聖雅各福群會社區藥房高級藥劑師盧建業