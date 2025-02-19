仍需5.3年 公屋輪候時間微減 基層居住未解難

公屋等到頸都長！房屋署昨日公布最新公屋平均輪候時間，截至去年12月底，在過去12個月獲安排入住公屋的一般申請者的平均輪候時間較上季回落0.2年至5.3年，亦較近年高位的6.1年下跌了0.8年。申請數目方面，至去年12月底，約有11.86萬宗一般公屋申請；配額及計分制下的非長者一人申請則有約8.62萬宗。有議員認為公屋平均輪候時間下跌是可喜現象，但建議在即將公布的《財政預算案》中，繼續延長紓緩基層市民的現金津貼計劃。

非長者一人申請逾8.5萬宗 房屋署表示，以每年12月底的情況比較，公屋平均輪候時間重回2018年以來，即過去6年內的最低位。當中，長者一人申請者的平均輪候時間亦較上一季回落0.1年至3.4年，是自2020年12月以來，即過去4年內的最低位。

而在去年第四季獲編配入住公屋的一般申請共有約5,000宗之多，比上一季增加約1,300宗，當中有部分屬於獲編配入住新公屋單位的一般申請，共有1,300宗，分別有約800宗及約400宗獲安排入住位於屯門的顯發邨和業旺邨。

房屋署表示，在編配公屋單位的努力下，加上入住新界區公屋申請者的平均輪候時間相對較短，上述一般公屋申請者相對較短的輪候時間反映在今季的平均輪候時間中，所以公屋平均輪候時間在2024年第四季下降0.2年至5.3年。因應房屋署打擊濫用公屋的成效，以及香港房屋委員會多個資助出售單位項目相繼落成入伙，2024年第四季可供編配予公屋申請者的翻新公屋單位數目維持於較高水平。受惠於近期入住大埔富蝶邨、屯門業旺邨及屯門顯發邨的一般申請者之較短輪候時間，展望下一季的平均輪候時間仍會維持平穩。

因應今季開始將會有簡約公屋陸續入伙，預計下季房屋署將會公布公屋綜合輪候時間。議員梁文廣表示，預期今年3月底元朗攸壆路簡約公屋入伙後，公屋綜合輪候時間會較傳統公屋的平均輪候時間為低，可進一步紓緩基層市民的住屋壓力。梁亦建議政府，在2月底公布的《財政預算案》中，應繼續延長紓緩基層市民的現金津貼計劃，透過多管齊下的方式，緩解基層市民住屋及生活壓力。