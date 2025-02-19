膠樽紙包研責任制 飲品商需達回收要求

【本報訊】膠樽、紙包飲品盒的回收率偏低，僅分別約14%、少於1%。環境及生態局向立法會提交文件，提出以「市場主導」形式推行飲品膠樽及紙包盒生產者責任計劃，初步構想會涵蓋100毫升至兩公升之間的產品。飲品供應商在首階段需做到膠樽30%及紙包盒10%的法定回收率，料在6年至8年後升至75%及50%的回收目標。多個環保團體認同立法，但指計劃實施日期未明，促訂立更高的回收目標。

環境局在文件指出，計劃在今年上半年提交共同生產者責任法律框架修訂條例草案，並先推動膠樽及紙包盒的計劃。屆時飲品供應商需自行或聘用指定回收公司回收飲品膠樽及紙包盒，並達政府訂定的目標。

料推出8年後回收率貼近外地 局方擬將起始膠樽及紙包盒的法定回收目標分別設在30%及10%，解釋是方便業界適應計劃，又形容是「較務實的水平」，未來會逐步提高，並預計推出後6年至8年可達致膠樽75%及紙包盒50%的回收目標，與其他地區的平均回收率相若。

飲料供應商或指定回收公司亦需設立指定退還點，初步建議會要求退還點須為容器提供不少於一角回贈。若自行回收的飲料供應商或計劃營運者未能達到回收目標，政府正考慮可能就其回收量差額追收回收款項。

多個環團聯合表示，回收目標在首一年至3年內應訂在至少70%，並引述愛爾蘭等外國案例指，只要設立具吸引力的經濟誘因和便捷的回收網絡，均可以短時間內提高飲品容器的回收率至70%以上，又倡設一元按金制，杜絕飲品商以環保回贈為名抬價牟利。香港飲品商會則指，原則上支持計劃，會繼續與政府等溝通，令其更切實可行及具持續性。