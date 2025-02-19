的士業指罷駛未落實行動 促勿對白牌車縱容

稱損逾20萬人權益 政府籲避免過激 早前網上流傳文件，指由多個的士團體組成的「香港的士同業大會」，不滿政府未有立法取締白牌車，計劃下月進行罷駛，屆時將有數千輛的士的車主及司機參加。在政府昨回應指激烈行動不能解決問題，只會傷害市民利益、不得民心後，該組織澄清「罷駛」只是內部傳閱的建議，未落實是實際行動，又指政府不取締白牌車影響逾20萬司機及其家人的權益，反問「民心邊個畀？」而有工會被問及罷駛一事時，認為政府縱容白牌車平台在香港營運，某程度是「官逼民反」。

針對的士擬罷駛，政府昨日回應指任何激烈的行動都不能成功解決問題，只會傷害市民日常生活的利益，不得民心。政府稱，相關行為更加可能使事情變質，被別有用心的人騎劫，又指多個業界代表都表示不會支持激烈行動，認為有問題應該理性交流，共同解決問題。

交諮會今邀各持份者討論 政府又強調立場清晰，認為的士服務要改善，網約車平台要改善，要規管並依法打擊非法白牌車，又指運輸及物流局已提出方案，包括引入的士車隊、規管網約車，確保市民有合法的點對點網約車服務，而今日交通諮詢委員會工作組會議，邀請了的士業界、網約車平台的業界代表、政府代表出席，是讓大家理性地討論和交流的好機會。政府希望各方面都以理性的態度，解決多年累積的問題。

對於政府的回應，發出相關文件的香港無線電的士聯盟會主席黃羽庭澄清，「罷駛」只是會議中的建議，並非實際公布的行動，只是內部傳閱的內容被傳媒得知。他指該建議不是代表有人想做激烈行動，要思考誰令人產生了激烈行動，現在只是「有人建議吓咁啫」。他反問政府，「白牌車」損害司機及家人等20多萬人，權益、資產不平穩，「民心邊個畀？」他認為假如政府做得好便能民心所向，執法者做不好其工作才是對不起市民。他指政府稱列明4點方向，認同業界需要、亦正在改進，又認為重點在於業界服務質素，而規管網約平台早應要做，正等候政府框架。

汽車交通運輸業總工會原計劃昨日在政府總部門外請願，後來改到灣仔的總部舉行記者會。他們解釋，由於看見政府官員已在電視上回應相關議題，認為已經得到注意。被問到如何看待「罷駛」行動及對交諮會的期望，工會發言人莊永德指其工會有自己訴求，業界的訴求是他們的問題。他所屬的工會只會在交資會提出自己的訴求，認為其他團體發起罷駛行動，某程度是「官逼民反」，因為政府縱容白牌車平台在香港營運。

質疑鴕鳥政策恐損港法治 該工會批評政府打擊白牌車不力，當局「有為操作和掩蓋」而不處理白牌車平台，又批評個別網約車平台「洗黑錢」，假如採取鴕鳥政策，會損害本港法治。莊永德指工會已開展大量的請願行動，要求運輸當局採取有效措施，平息的士司機的怨氣和降低社會不穩定的風險。該工會又指世界各地政府都制定各項規管網約車平台的法例法規，港府去年才向政府提交討論文件，給人拖拉懈怠的印象。他們建議政府，審視白牌車平台的意圖，並且設立黑名單制度，將白牌車平台剔除在將來申領規管網約出租汽車平台營業牌照之外。