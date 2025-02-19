首採方程式計算 最低工資將加2.1元 5月起料$42.1

【本報訊】行政會議通過將法定最低工資水平由現時的40元上調至時薪42.1元。政府將於本周五刊憲，並於下周三（26日）提交立法會。如獲立法會通過，經修訂的法定最低工資水平將於今年5月1日實施。今次最低工資調整，是首次按方程式、計算過去兩年通脹和經濟增長率得出。最低工資委員會主席王沛詩表示，新水平可在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失之間取得適當平衡，同時顧及維持香港的經濟發展及競爭力。但有組識建議方程式應加入消費物價和經濟增長的因素，避免因統計數據滯後，令最低工資水平的購買力滯後於檢討期。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，最低工資的調整需要在多個因素之間取得平衡，今次，通過方程式調整是一種穩妥且合適的方法，可以確保即使在經濟狀況變化的情況下，領取最低工資的員工也不會減薪，起到了「托底」作用，同時也能讓僱主在預算方面有所規劃。他強調領取最低工資的僱員數量雖然不多，但預計此次調整或會產生連鎖反應，促使基層員工的薪金也相應調整，從而幫助低薪階層。

議員郭偉强則指，現時領取最低工資的僱員只有約兩萬人，最低工資調升不會對經濟或競爭力有很大影響，會繼續與政府商討，希望在最低工資方程式實行後約5至10年再進行檢討。議員林振昇表示，今次首次採用方程式計算最低工資水平，考慮消費物價指數及本地生產總值變動，加幅可以接受，能追上基本通脹。

籲計未來通脹 勿令購買力滯後 香港社區組織協會則建議，當局應採取預測性的方式，加入消費物價的預測性因素，預測未來通脹幅度，避免因統計數據滯後，令最低工資水平的購買力滯後。該組織又建議，當局應參考整體勞工市場的工資中位數的某一水平，作為調整法定最低工資水平的標準。此外，除物價指數外，若必須以新方程式作調整法定最低工資水平，應取消20%的百分比作為計算經濟增長因素，以全面體現與勞動者分享經濟成果，達致共同富裕的施政目標。