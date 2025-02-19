失業率數字 連續4個月維持3.1%

【本報訊】政府統計處昨公布，本港最新失業率維持3.1%，連續4個月公布的數字沒有變化，去年11月至今年1月的總就業人數為371.66萬人，較上次減少約2,300人、失業人數亦較前減少約3,500人至11.01萬，就業不足率維持於1.1%的水平。當局指，短期內勞工市場應大致維持穩定，儘管全球經濟的不確定性將繼續為一些企業帶來挑戰。

去年12月接331宗強積金投訴 本港失業人數（不經季節性調整）由去年10月至12月的113,600人下跌至最新的110,100人，減少約3,500人。就業不足人數方面，去年11月至今年1月的數字為43,000人，與去年10月至12月的43,500人大致相若。數據顯示，去年11月至今年1月各個行業的失業率與上一個3個月期間相比，變動幅度普遍不大。

此外，強制性公積金計劃管理局昨向立法會人力事務委員會提交文件，交代強積金制度的最新實施進度。文件顯示，去年12月積金局共接獲331宗投訴，當中291宗是針對共199名僱主作出的投訴，以僱主拖欠供款最常見，其次為僱主沒有安排僱員參加強積金計劃。

勞工處同期接獲22宗涉及強積金的投訴，該等投訴均與涉嫌不當地扣減僱員的工資及拖欠供款有關。而在去年1月1日至12月31日期間收到598宗投訴當中，有352宗已經轉介到勞資審裁處╱小額薪酬索償仲裁處仲裁；有106宗經調停或提供意見後獲解決；有79宗個案涉及的僱員已在勞工處落案追討及正待調停結果。檢控方面，積金局去年12月就拖欠供款共發出14張申請傳票。供款附加費方面，積金局則向35,500萬名僱主發出通知書。同期局方主動巡查147間僱用機構。