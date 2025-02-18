龍七公：提升疫苗接種率防子宮頸癌

子宮頸癌是香港女性常見的癌症，據政府數字，近年子宮頸癌新症數字有上升趨勢，2022年子宮頸癌是本港第9常見的癌症，女性新症人數為1,188人，佔女性癌症新症總數的6.6%，死亡人數為167人。有專家指出，子宮頸癌由人類乳頭瘤病毒（HPV）感染引致，HPV更可誘發陰道、外陰和肛門的癌前病變或癌症。而現時兒童免疫接種計劃提供的9價疫苗，覆蓋引致大部分子宮頸癌的HPV病毒。HPV疫苗十分安全，有效率高於九成，副作用一般輕微而短暫，包括頭痛、惡心，或接種部位疼痛等。

接種HPV疫苗能有效預防子宮頸癌及其他因感染HPV而引致的癌症和疾病，挽救生命，因此有必要盡快為本港女性接種疫苗。過去十多年來，筆者一直爭取政府為適齡女童免費注射HPV疫苗，以減低子宮頸癌新症數字，構建香港成為零子宮頸癌城市。樂見特區政府接納建議，於2020年開始為小五女生到校進行免費接種，而為保證不足20歲、即2004至2008年出生的女生可同樣受惠，衞生署亦在去年12月2日開展免費補打計劃。值得一提的是，小五的HPV疫苗接種計劃接種率高達九成以上，亦足見學校接種的模式能大大提高接種率，令人鼓舞。

筆者亦成功爭取為中五女生補打HPV疫苗計劃，衞生署已斥資購入18萬支疫苗，可為逾5萬名女中學生免費接種兩至三劑疫苗，並於去年出信邀請全港約530間學校約5.2萬名合資格學生參加補種計劃。惟根據衞生署數據，僅有352間學校申請參加計劃，約佔全港學校的66%，當中70間已辦接種活動，近3,700名學生受惠，覆蓋率達51%，學校反應未見踴躍，接種率對比小五HPV疫苗接種計劃的90%相差甚遠，令人失望。此外，仍有27間學校不參加，151間學校未有回覆，佔全港學校5%及29%，學校不參加的主要原因是學期時間表緊湊、缺乏人手支援疫苗接種活動。

事實上，接種HPV疫苗的價錢並不便宜，兩劑疫苗動輒耗費約3,000元以上，一些基層家庭難以負擔，所以政府提供免費注射HPV疫苗確是德政。政府及學校均有責任做好推廣及教育工作，向家長及學生解說打HPV疫苗的重要性，盡量呼籲學生接種疫苗，保障學生的生命健康。學校更有責任為學生安排接種，不能因為太忙或不夠人手而選擇不參加補種計劃，剝奪了學生接種疫苗而免受子宮頸癌危害的機會。

保障孩子生命安全 保護女性及兒童生命健康是政府和學校的應有之義，為進一步提高疫苗接種率，建議衞生署盡早公布補種計劃第二及第三階段的詳情，加強與學校溝通，確保有足夠外展接種隊提供服務，並加強宣傳，提升大眾、家長及學生對子宮頸癌及HPV疫苗的了解。教育局及學校亦應大力支持及參與補種計劃，向家長及學生提供子宮頸癌及HPV疫苗的資訊，提升接種參與率。筆者強烈呼籲家長讓女生接種HPV疫苗，以預防子宮頸癌，保障孩子生命安全。