笑看天下：終戰還看侵侵普京較量

凱洛格提到參與方不包括歐洲在內，理由係美方不希望談判變成大組討論，不過會把歐方利益納入考慮範圍，而烏克蘭代表當然會出席，如果不讓基輔參與屬愚蠢決定。事實上，即使有烏國代表出席，哪又如何？烏克蘭根本已遭美國遺棄，肉在砧板上，只能讓美國為所欲為，而俄羅斯到嘴的肥肉（所侵佔的烏克蘭土地）亦肯定不會吐出來。

戲子總統乃「亡國之君」，仲有乜好堅持吖！之不過，佢仍然死雞撐飯蓋，說無意放棄加入北約，又強調烏克蘭永遠不會接受未經烏方參與的協議，有關原則也應該適用於全歐洲。阿哥，到了這刻，若然戲子總統還有得揀，咁佢就係老闆喇！實情係歐洲諸國例如英國、法國，據報正牽頭制訂向烏克蘭派遣部隊的計劃，協助執行未來達成的協議。然而，各國就動員兵力亦有各自的限制，正如愛沙尼亞防長佩夫庫爾向美媒表示，有關研究仍在非常早期階段。事實上，歐洲各有各難唸的經，經濟衰退自顧不暇，還要派遣部隊赴烏自討苦吃？俄烏終戰，到頭來還是侵侵同普京的較量。