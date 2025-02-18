撥亂反正：烏方需放棄多少國土

在求和心切的美國總統特朗普主導下，俄烏戰爭和談預計很快便會展開。他與俄羅斯總統普京通電話後表示，烏克蘭不大可能取回所有領土。事實上，這也是絕大部分軍事和政治分析家的共識。餘下的問題是，烏方最終需要放棄多少和哪一些領土？

烏克蘭總統澤連斯基提出，可與俄羅斯交換領土，意思是用現時由烏軍佔領的俄國庫爾斯克地區，交換被俄方佔領的烏國土地。但他沒有說明想換回哪一些土地，因為俄軍現時的佔地遠比烏軍佔地為多。而且烏軍佔據的大多為荒山野嶺，戰略及經濟價值較低，故俄軍也不急於收復失地。反觀俄方佔領的克里米亞和烏東地區，經濟活動和人口都較多，且大多是俄裔民眾，較易防守和管治。因此俄方已斬釘截鐵地表明，不會接受任何領土交換條件。

純粹放棄克里米亞，換取俄軍撤出烏東地區，似乎是烏克蘭及其歐洲盟友較願意接受的方案。但事實是克里米亞早於2014年被俄羅斯兼併，而且是經過正式的公投和修憲程序易主，俄方不會視之為可拿來作談判交易的烏方領土。

再者，該方案等同俄羅斯未能從發動戰事獲取任何領土利益（唯一回報可能是烏克蘭在短中期內都不能加入北約），將烏東交還無助緩減俄國西部邊境面對的安全威脅，此外還有烏東俄裔民眾的歸國意願、未來會否受到烏國政府報復迫害等問題。估計普京不會接受交還全部烏東地區的建議，否則便難以向在該處戰死的萬計俄軍英靈與遺屬交代，也有負他作為現代版彼得大帝的聲威。

較為「合理」的交易，是俄軍稍為後退但保留對核心烏東地區的佔領，以及暫不會將有關領地納入俄國版圖，就像當年對格魯吉亞南奧塞梯地區的處理。