橫眉冷看：新方式顛覆世界

中國人工智能（AI）的發展速度有多快，單看以下事例便知道。美國有很多高新科技的權威人物，他們不斷在評估美中兩國AI技術的差距。大概在2024年的年中時候，評估結果是雙方差距尚有10年；到年尾，差距已縮短至約3年。及至今年1月，因為中國推出語言模型DeepSeek，雙方差距便再縮短到約3個月。

以往美國尚有可恃，是因為他們打着如意算盤，認為即使在其他領域暫時輸給中國，也是毫不打緊，單靠AI一項就可「一鋪翻身」。近年美國在造船、高鐵、太陽能、傳統汽車等領城，逐漸被中國甩在後頭，但華府看來並不焦急。至於仍佔據少許優勢的範疇，譬如民航客機、影視娛樂、智能電話以至軍事工業，眼見被中國愈追愈近，老美似乎也是聽之任之。他們大抵就是在盤算，只要將注碼全部押在AI之上，再使勁地禁制高端晶片輸華，美利堅世界第一的地位，就可以長保不失。

美國作這番戰略計算，也是情理中事，情形就如一個拳手在擂台作賽，以點數計分，即使被對手大幅度拋離也沒關係，只消在關鍵時候揮出重拳，將對方擊倒在地、無力再戰，早前的失分便可以一舉扳回。但正所謂「機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命」，人運、國運如何，從來不是光靠機關算計所能改變的。

中、美兩國人工智能的技術能夠一下子縮短距離，最新的關鍵原因，當然是得力於DeepSeek。筆者請教過AI專家，問為甚麼DeepSeek的創辦人，可以找出這樣一種低成本、高效能的開發方式，而美國AI企業反倒沒此能耐？這位專家想了好一會兒，只能回應說，那可能是中國人好運吧，這條新方程式，確實可以顛覆AI的世界。