筆下風雲：中國絕對寸得起

隨着中國綜合國力躍升，科技發展一日千里，底氣和自信也愈來愈強大。中共中央政治局委員兼外長王毅，日前在德國出席慕尼黑安全會議，引用金庸武俠小說名句，「他強任他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」，回應中美關係。王毅又建議外國傳媒使用DeepSeek幫手翻譯，可謂「寸」得很。

引用金庸金句，意謂中國無懼美國打壓，只要自身強大，不論外間如何霸道施壓，中國都是巋然不動；而王毅叫外媒用DeepSeek翻譯，更是對中國科技非常自信的表現。西方對DeepSeek橫空出世既驚且懼，多國紛紛禁用，美其名曰保護國家安全，實際上就是本國科技競爭不過中國的條件反射。

可以看見，特朗普祭出的關稅大棒，對中國根本不管用。中國即時打出組合拳反制，包括對部分原產於美國的產品最多加徵15%關稅；將兩家美企列入不可靠清單；對Google展開反壟斷調查；對鎢、碲、鉍、鉬、銦等相關物項實施出口管制。特氏多次開聲要跟習近平通電話，至今仍是求之不得，究竟是美國焦慮還是中國着急，一清二楚。至於DeepSeek猶如深水炸彈般問世，更殺了美國AI科技界一個措手不及。

今時不同往日，中國早就表明美國不能從實力地位出發和中國打交道，中國人不吃這一套，但老美就是不信邪，硬是要擺出高姿態。結果貿易戰打了多年，美中之間的貿易逆差不斷擴大；而美國禁止高端晶片輸往中國，中國還是突破封鎖，華為浴火重生，DeepSeek震驚天下，足以說明一切。

這還不止，今個新春檔上映的動畫《哪吒2》，票房已突破100億元人民幣，對比美國荷里活票房不振，簡直就是火冰兩重天。東升西降，中國絕對寸得起。