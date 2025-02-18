強詞有理：盟友的悲哀

「做美國的盟友是致命的」，此時此刻，歐洲政客對這句話的體會應該最深刻。美國主導俄烏和談，歐洲國家竟被排除在外，而在慕尼黑安全會議上，歐洲國家更被美國副總統萬斯羞辱和謾罵，真是情何以堪。長期以來，歐洲一直對美國唯命是從，從來不敢說不，甚至把美國利益看得比本身利益更重要，到頭來卻是有辱無榮，不僅沒有受到任何尊重，還被美國公然出賣。

俄烏戰爭爆發以來，歐洲諸國對烏克蘭的援助雖然不及美國，但數目也不少，儼然超出部分國家的負擔能力，結果卻連參與和談的資格也沒有，難怪歐洲政客忿忿不平。美方的理由是不希望談判變成大組討論，這分明是侮辱歐洲人的智慧。真正原因是，在老美心目中歐洲只是附庸，並不是甚麼盟友，而附庸是不需要被尊重的。尤其對奉行「美國優先」的特朗普來說，歐洲不過是砧板上的魚肉而已。

美國拒絕歐洲參與和談，還有一個說不出口的理由，就是想獨吞烏克蘭稀土等資源，不想被分一杯羹。據外媒報道，美國已單方面擬定協議，要求烏克蘭允許美國獲取稀土礦產。有人稱之為「殖民協議」，一點也不誇張，連一向對美國唯唯諾諾的烏克蘭總統澤連斯基也拒絕簽署，可見老美實在貪婪。怕只怕美國霸王硬上弓，基輔根本沒有能力拒絕，最後還是要乖乖就範，即使戰爭結束，烏克蘭也將徹底淪為美國殖民地。

難為澤連斯基還在誇誇其談，聲稱歐洲不能依賴美國提供安全保障，必須依靠自身，組建「歐洲軍」。戲子總統的如意算盤是，既然美國靠不住，就只能寄望歐洲保護，但問題是，如今歐洲自顧不暇，連本身利益也保護不了，又如何保障烏克蘭安全？歐洲軍並不是新概念，德法等國早就有此提議，過去止於紙上談兵，現在更不可能成事。

說到底，烏克蘭也好，整個歐洲也罷，最大悲哀就是無法自主，一切都要聽從美國差遣，這場戰爭打下來，烏克蘭固然國不成國，歐洲也是氣息奄奄。現在的歐洲軟實力不行，硬實力更不行，連曾經的經濟火車頭德國也淪為「歐洲病夫」，如何跟美國討價還價？法國總統馬克龍對特朗普喊話，指美國最大對手是中國，不要針對歐洲。他有所不知，特朗普最大特點就是欺軟怕硬，中國不容易對付，當然只能拿歐洲開刀，誰叫你是「盟友」。