龍吟虎嘯：平壤全都豁出去了

俄烏之戰令平壤大顯身手，派出逾萬精兵強將赴俄羅斯參戰，這是誰都沒想到的。仗打得怎麼樣呢？北韓軍人表現怎樣呢？西方媒體、南韓媒體和情報機關公布，朝軍作戰能力不高，損失慘重。莫斯科、平壤方面具體消息不多，但朝軍表現英勇頑強、特別玩命，是西方、南韓媒體不能不承認的。據報道，俄軍、烏軍在這場戰爭中也特別能打，勇敢頑強，但見到朝軍的表現，都會伸出大拇指，認為朝軍「更猛」。

西方很是不解，在這3支軍隊中，朝軍的「待遇」是最低的，又長期沒打過仗，怎麼就這麼勇猛不怕死呢？其實，這樣的不解，當年「抗美援朝」戰爭時，美西方也問過。那是他們第一次和中國共產黨領導的軍隊交鋒，和他們根本看不起、從裝備到待遇都十分低落的軍隊交鋒；在他們的認知中，這樣的軍隊是不可能有多強戰鬥力的，是不可能那麼英勇頑強、堅韌不拔、特敢拚命的。然而，「抗美援朝」一役給他們慘痛的教訓，擊垮了他們的傲慢，但他們似乎並沒有想明白那些疑問。今次俄烏之戰，還是大惑不解，還是要用「物質待遇」來衡量軍人在戰場上的表現。以這樣的認知，美西方就會不斷犯下「輕視對手」的錯誤。