西貢大嶼山破3宗私煙 檢貨值1460萬

【本報訊】執法部門懷疑近日有人在香港東面和南面水域進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，遂聯同海關海域調查組人員，上周六（15日）晚及前日凌晨在西貢和大嶼山一帶執行反走私行動，偵破3宗走私香煙案件，檢獲市值約1,460萬元未完稅香煙，應課稅值約1,040萬元，並扣查3輛涉案貨車。

從快艇搬上岸時截獲 上周六晚，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至西貢斬竹灣沙灘，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車，隨即採取行動。可疑男子立即跳上涉案快艇，並沿途將艇上貨物拋落海後，高速往香港東面水域逃去。人員遂展開追截，惟涉案快艇最終逃離香港東面水域，並往內地方向駛去。人員在現場和附近水域檢獲約72萬支懷疑私煙，市值約340萬元。

前日凌晨，另一艘無亮起航行燈的快艇駛至大嶼山塘福碼頭，多名男子迅速將貨物從快艇搬到岸上一輛貨車。期間，人員上前表露身份，該批男子隨即跳上快艇，然後高速向香港南面水域往內地方向逃去。人員追截無果，事後在海面檢獲約150萬支懷疑私煙，市值約710萬元。此外，同日凌晨西貢白沙灣碼頭亦揭發同類走私案，搬貨男子也跳上快艇往牛尾洲方向逃之夭夭。人員於現場檢獲88萬支、市值約410萬元懷疑私煙。該3宗案件交由海關繼續跟進調查。