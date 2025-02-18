質疑非禮一案兩審 女足前助教申覆核駁回

黃子偉

【本報訊】曾為香港女子足球成人代表隊助教之一的黃子偉，涉嫌向兩名女子施「鹹豬手」。他就其中一人的案件被控非禮受審，去年3月獲判無罪。3個月後，律政司再就餘下一名女子的懷疑非禮事件提控。黃於早前向法庭申請永久終止聆訊，但遭裁判官曾慶東駁回申請。黃遂入稟高院申請司法覆核，質疑「一案兩審」，繼續審訊將構成不公，要求法庭頒令推翻曾官的決定。高院法官高浩文昨頒判詞駁回申請。至於該宗非禮案則已排期於3月10日開審。

曾申永久終止聆訊遭拒 申請人是黃子偉，擬答辯人是律政司司長。入稟狀指，申請人於2024年8月曾就律政司起訴他涉嫌非禮女子Y一事提出司法覆核，指就他涉及非禮女子X及Y兩案是緣於同一調查，但律政司就他於非禮女子X案脫罪後再控告他非禮Y，屬一案兩審。不過法官高浩文拒絕批出司法覆核許可，指爭議應先在裁判法院處理。黃其後於裁判法院提出永久終止聆訊申請。2024年11月，裁判官曾慶東駁回申請。申請人於是次申請則要求推翻曾官拒絕永久終止聆訊的決定。

入稟狀指，申請人認為曾官未有全面考慮他在終止聆訊申請時提出的理據，包括律政司拒絕披露重要文件，及再次審訊的不公平性。法官則在判詞指，申請人所提出的議題可以以上訴方式處理，無論上訴是否可以立即進行，或者需要等待審訊結果亦可提出。因此，法庭拒絕批出司法覆核許可。案件編號：HCAL 348/2025