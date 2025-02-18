酒駕Tesla闖禍 自炒擱山坡

被捕男頸痛送院 嚇親車內愛犬 火炭一名男子昨晨駕駛Tesla電動車，接載愛犬外出時失事，剷上山坡撞毀交通指示牌，最後電動車被困於大樹與山坡之間。司機被發現身有酒氣，經「吹波波」後證實體內酒精含量超標，涉嫌「酒後駕駛」被捕，他報稱頸痛送院治療。另外，六旬南亞漢昨晨駕駛電單車，在香港仔切線時失事，撼撞輕型貨車和的士後翻側，南亞漢倒臥路中央待援，送院後證實無大礙，的哥和貨車司機俱無恙。

昨日清晨5時許，一輛白色Tesla電動車，沿火炭穗禾路上斜駛至香港浸會大學職員宿舍對開右彎時，懷疑失控衝向左邊山坡，撞毀一支交通指示牌，最終車身擱在大樹與山坡之間，車身呈45度傾斜，左邊輪胎卡在去水渠，車頭則毀爛不堪。救援人員接報到場，電動車男司機已自行爬出車外。

警員調查期間，發現有人滿身酒氣，於是為其進行酒精呼氣測試，結果錄得超標讀數。經初步調查後，以涉嫌「酒後駕駛」拘捕該名姓陳（25歲）男司機，他報稱頸痛，由救護車送往威爾斯親王醫院治理。據悉，陳男當時接載愛犬外出，意外後狗隻懷疑受驚，需由在場警員暫時看管，其後陳男親友到場接走狗隻。

鐵騎士切線撼兩車 此外，昨日上午10時許，一名60歲南亞漢駕駛電單車，沿香港仔大道往薄扶林道方向駛至逸港居對開，切線時意外與一輛的士及一輛輕型貨車相撞。電單車隨即失控翻側，南亞漢墮地致四肢及頭部受傷。救護員接報到場，將仍然清醒的鐵騎士送院治理。姓梁（75歲）的哥及姓羅（31歲）貨車司機均無恙。

水缸車掃欄撞冧樹 約一小時後，一輛水缸車沿新田公路往元朗方向駛至近壆圍對開，突然失控撞毀路邊約5米防撞欄，繼而剷上草地撞倒一棵樹，最終撞向分隔新潭路的鐵絲網始停下。姓楊（49歲）司機未能打開車門，一度被困在車內，其後由到場的救援人員救出，他沒有受傷毋須送院。警員經初步調查，相信司機彎身檢拾跌下的物件，導致車輛失控掃欄兼撞冧樹。