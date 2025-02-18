力有不逮 騎警落大架不果跪地

【本報訊】警察車輛不時發生意外，警員駕駛技術備受質疑。網上前日流傳一段影片，只見在漆咸道北近必嘉街，一名交通警員騎在電單車上準備開車時，懷疑不熟悉操作，腰部前後移動10多秒後才成功落下大架，但卻因車頭未有擺正且疑似力有不逮，連人帶車跌倒在地，警員跪在地上，場面頗為尷尬。

網民嘲條腰唔夠力 片中警員倒地後準備扶起鐵騎，懷疑力不從心而未能成功，在僵持數秒後，3名好心市民上前協助扶起並固定電單車，該警員檢查一眼後便抬起左腳，勉強跨上坐騎，3名市民見其已坐穩後才鬆開手，最終警員向各人點頭致謝後，才驅車離去。

發貼網民在片段下留言：「抄完電單車牌開車失事，工傷。」引來不少網友回應，有人留言質疑：「這是正式錄用的警察嗎？」、「踩單車算啦！」亦有人笑指：「條腰唔夠力，呀（阿）蛇！」另有人建議：「好似小朋友啲單車，係（喺）尾轆加返兩個細嘅輔助轆，就唔使落腳架啦！」更有人直言：「大架都未識落，個牌寫返嚟……都係落地抄牌算啦。」