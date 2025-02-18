涉虐殺3歲女 父曾指要當狗咁教

【本報訊】因向同居女友淋腐液而被判囚的男子，出獄後被指不停用力搖晃兩人的親生女兒，令女童患搖晃兒童綜合症。某日女童在深水埗單位昏迷，約11日後證實死亡，死亡之日她剛滿3歲。被告承認虐兒罪，另擬認誤殺罪，惟控方不接納，案件昨在高院開審。據控方指，據被告與女友的WhatsApp對話紀錄，被告曾提到「要當雅思（死者）係狗咁教」、「要打要罰到佢服從自己」。

現年42歲的被告劉佳坪，報稱任職送貨員。他被控於2020年7月29日，在香港謀殺梁雅思。綜合控方開案陳詞及承認事實指，死者梁雅思於2017年7月29日出生，其母姓梁（下稱梁），被告跟梁沒有結婚，3人同住於深水埗一單位。死者出生後不久，被告曾跟梁發生爭執，並向她淋腐蝕性液體，令梁身體多處部位燒傷，被告因此而被判囚。

多於一次用力搖晃事主 控方指，被告出獄後，對死者愈發嚴厲及粗暴，經常指罵死者，要求死者順從他，並向梁提出，死者不可再跟她姓「梁」，需改為姓「劉」，並多次襲擊及虐待死者。被告曾多於一次捉緊死者的肩膊，不停前後用力搖晃死者，使死者的頭部不停前後搖動，並維持約10秒，直到死者不再哭泣，被告於事後亦沒帶死者作任何治療及檢查。直至2020年7月18日早上，死者昏迷送院。

據控方指，醫生認為死者患上搖晃兒童綜合症，導致她急性硬腦膜下大量出血、缺氧性腦損傷、廣泛視網膜和視網膜前出血。被告曾經向醫護人員聲稱，死者由床上跌落地下，及四肢抽筋約一分鐘。直至2020年7月29日，事主生日當天證實死亡。控方稱，被告在警誡下指，除會罰事主望牆、「掹」耳朵及打事主屁股之外，無對事主作出其他懲罰。他又7月18日當天，是事主自己由床跌到地上。控方指，這些聲稱均屬虛假。死者死因是頭部受傷連帶支氣管肺炎，因從床上跌到地上，是不會造成死者死亡，只有被用力、劇烈及重複地搖晃才會致死。案件編號：HCCC 61/2022