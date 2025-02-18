載玩滑翔傘傷女子 警員判社服200小時

未檢查所有安全帶 事發期間僅穿拖鞋 資深男警兼任滑翔傘教練，經「小紅書」認識一名女子，只在晚飯期間為對方上了一課「滑翔傘理論課」，其後便在沒有檢查裝置等情況下，「踢拖」載女子玩雙人滑翔傘，結果兩人墮坡、女乘客右腳踝嚴重骨折。男警早前承認一項疏忽導致或允許航空器危害他人安全罪，成為首宗以《民航法》檢控的案件。案件昨日在荃灣法院（暫代區院）判刑，法官林嘉欣認為被告的罪責中等，考慮到其背景、認罪等因素，判處被告接受200小時社服令。

現年49歲被告袁偉傑，曾任職警察及滑翔傘教練。控罪指，被告於2023年10月2日，在香港，作為雙人滑翔傘的飛行員，疏忽地致使或准許滑翔傘危及他人，即該滑翔傘的張姓女乘客。

首宗以《民航法》檢控案件 辯方昨求情指，被告正面對民事起訴，亦因本案失去警察工作，又透露被告已覓得新工。據法官指，被告自1995年4月開始任職男警，求情提及被告沒有金錢得益，只是想帶事主享受香港的景色。法官表示，控方是基於疏忽而非鹵莽起訴，事主沒有生命危險，但生活受到長期困擾，故罪責屬中等。法官又指，本案是首宗以《民航法》檢控的案件，認為可以危險駕駛罪作為參考，可處一年監禁。但在考慮到被告背景、初犯、選擇認罪及重犯機會低，法官判處被告接受200小時社服令。

同意案情指，女事主於2023年6月透過「小紅書」，聯絡自稱滑翔傘教練及警員的被告，表示有興趣學玩滑翔傘。被告稱事主毋須支付學費，但要經他買所需用具。2023年9月，被告為事主上了一課理論課，聲稱自己是美國三角翼及滑翔傘協會註冊教練。惟實際上，當時被告已被停牌。

案情續指，2023年10月1日，事主透過訊息問被告有何需準備，被告稱沒有。翌日，兩人在馬鞍山昂平見面，被告提供了頭盔給事主，便用雙人滑翔傘載事主起飛。被告沒有說明任何事前準備、升降或緊急情況下的應變措施，也沒有檢查裝置，結果起飛後數秒，安全帶即鬆開，兩人墜落附近斜坡。事主的右腳踝嚴重骨折，康復後右腳踝活動能力嚴重受損。調查亦發現，意外成因包括被告沒檢查是否所有安全帶皆繫上吊具，案發時被告穿着拖鞋載事主玩雙人滑翔傘。案件編號：DCCC 867/2024