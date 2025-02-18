格陵蘭融冰機制 理大以衞星數據解謎

【本報訊】格陵蘭冰蓋面積僅次於南極洲，冰原厚度大約3公里，一旦完全融化，將令海平面平均上升7米。然而，科學界對於冰川水的累積、儲存及流失過程仍存在許多疑問。香港理工大學學者與國際專家利用以眾多衞星導航系統站點組成的「格陵蘭GNSS觀測網絡」，和美國國家航空暨太空總署轄下「重力回溯及氣候實驗衞星」提供的衞星重力數據解決此難題。理大表示，該研究有助提升區域氣候模型在溫暖年份的預測表現，對於評估未來幾十年的冰蓋演變、全球海平面上升速度，以及北極暖化問題等具重大意義。

分析22站點 預測海平面升速 研究團隊分析了其中22個靠近基岩和冰川出口GNSS站點，在2009年至2015年期間的連續數據，以掌握格陵蘭不同區域的融水儲量、基岩彈性變形和垂直位移情況，從而了解冰蓋融水的時空演變過程。GNSS亦有助監察氣候系統中的大規模質量變化，例如地下水枯竭及湖泊水儲存量等。

研究發現，夏季融水期間，大部分融水會暫存於冰蓋內，並於7月達到高峰，其後逐漸減少。融水導致格陵蘭GNSS站點附近的基岩平均下沉5毫米，2010年及2012年更經歷了極端水融，分別令基岩下沉多達12毫米和14毫米。

研究亦顯示，大多數GNSS站點融水在冰蓋的儲存時間約為8周，但因地區而異，東北部和西部高於平均值，約為9周，而南部和東南部則為4.5周。隨着酷熱夏季或成常態，有效地預測高溫年份的融水儲量，對評估海平面上升速度至關重要。另外，研究指出一般區域氣候模型模擬的融水徑流量可能高估水保留或低估水融化情況，團隊建議在較溫暖的年份，將預測流量上調約20%，以作更精確評估。