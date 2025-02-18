信號突斷網變2G 當心收詐騙短訊

【本報訊】近日有市民在網上分享收到疑似詐騙短訊，內有疑為釣魚網站連結，但發送人名稱卻以代表已獲認證的「#」字開頭，令人防不勝防。有專家昨表示本地騙徒為了「搵食」，使用舊方法進行詐騙，「偽基站」裝置剛可繞過短訊發送人登記制，認為當局要查證本港有無出現偽基站裝置，而市民若見到自己手機信號突然斷網、只收到2G服務，並收到詐騙訊息，可以報警處理，由執法部門和通訊辦跟進。

專家：偽基站可干擾接收 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受電台訪問表示，內地多年前已出現偽基站裝置，當局指騙徒會以偽基站裝置發出電波干擾電訊商網絡，雖然目前未肯定是否該裝置，但「好大程度係（偽基站）」，因為20年前已經有偽基站裝置，該裝置會攔截手機信號，「佢信號夠強，令到你本身信號收唔到、干擾咗」，然後市民的手機信號連接到偽基站。

他稱在外國曾有市民的手機信號「有段時間會突然跌落2G服務」，無法上網和打電話，故若干擾裝置電波夠強，於短時間可發送很多詐騙訊息，不過現時本港只有一個電訊商「做緊2G服務」，所以市民很少有機會「跌落2G網絡」。偽基站裝置本身可接駁範圍「唔大」，可能數百米，最多一公里的範圍內，故「佢喺嗰段時間不斷發送詐騙訊息」，由於詐騙訊息由騙徒發出，所以「有無#號、寫啲咩，任佢（騙徒）寫」。

他亦指偽基站裝置可以是「細到擺到落背囊，或者裝喺部車到，因為可以四圍走」，影響範圍小，騙徒會攜帶偽基站裝置「不斷走」，若有市民行過該裝置附近，才會收到詐騙訊息。