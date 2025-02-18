評審局年揭32人持假學歷 5涉申教席

【本報訊】假學歷風波蔓延至應徵本港教師！香港學術及職業資歷評審局數據指，2023/24年度在學歷評估過程中揭發32宗申請人持假學歷。教育局表示，當中有5宗假學歷個案欲申請「教師註冊或教師聘任」，在向評審局申請學歷評估時被揭發，轉交執法部門跟進。

教育局續指，香港的專上院校均訂立嚴謹收生標準和程序，以及清晰的指引，以嚴格審查入學者的學歷證明、公開考試成績及相關文書，已要求專上院校採取強化措施，例如按情況要求申請人在入學前提交第三方機構的驗證證明，進一步確保所獲學歷的真實性。

院校按情況交執法部門跟進 相關院校亦會嚴守把關責任，清楚展示對偽造或提供虛假學歷「零容忍」的立場。如發現違規的情況，專上院校會立即果斷採取紀律行動，包括撤回錄取決定或取消涉事者學籍，並按情況轉介相關執法及簽證機關跟進，香港的專上院校將會繼續因應日新月異的情況，不斷完善相關安排，維護學術聲譽。

至於「持有非本地學歷人士進行學歷評估資助」（非本地學歷評估資助）方面，由2020年9月1日起，教育局會資助持有非本地學歷的香港居民、從內地來港定居人士和移居本地的少數族裔人士等有經濟需要的人士，向評審局進行用作一般用途的學歷評估。

有關人士的非本地學歷如獲確認達到香港資歷架構的某特定資歷級別，或可令他們有向上流動的機會。